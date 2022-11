Ucraina ultime notizie Von der Leyen | presto price cap a petrolio russo e sanzioni

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ......delle condizioni sanitarie e ad eventuali conseguenze riconducibili al conflitto in, sia ... Lesedute hanno evidenziato un andamento negativo del titolo che a breve potrebbe raggiungere ... Ucraina ultime notizie. Russia, «attacchi a infrastrutture risposta per fornitura armi occidentali» MILANO Gazprom minaccia di ridurre da lunedì i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l'Europa, in risposta al fatto che l'Ucraina tratterrebbe parte del… Leggi ...La legge prevede multe fino a 10 milioni di rubli "per la propaganda LGBT, cambio di genere e pedofilia". Le sanzioni saranno massime in caso siano coinvolti minori. Putin potrebbe firmare il provvedi ...