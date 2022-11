Traffico Roma del 24-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto scorrevoli Grande Raccordo Anulare percorso cittadino della 24 brevi code sulla tangenziale est da piazzale Prenestino a via nonna in San Giovanni La polizia locale sta segnalando due incidenti che causano rallentamenti al momento uno su via di Boccea all’altezza di via Rocca Grimalda e un altro su via dei Monti Tiburtini vicino via Feronia in direzione Tiburtina nuovo incidente invece all’Euro su via della Tecnica nelle vicinanze di viale del ciclismo fino alle 14 sono possibili disagi alper una manifestazione in piazza Santi Apostoli Inoltre lavori con disagi tra via di Tor di Quinto e la Flaminia chiuso viale del Policlinico a causa di lavori alle alberature per dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara termine tutto ...