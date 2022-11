Straordinariamente il GF VIP 7 arriva di sabato | ecco quando e perché

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sembrava che la doppia programmazione fosse da dimenticare perlomeno fino a Febbraio, nonostante la protesta di Alfonso Signorini. E invece ci sbagliavamo tutti. Mediaset con un colpo di coda a sorpresa ha deciso di modificare ancora il palinsesto. Ritorna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip 7:In queste ore è stata spoilerata la notizia che il Grande Fratello Vip 7 ritornerà con il doppio appuntamento alcune settimane di dicembre, ma in una giornata mai finora scelta: ilsera. La prima serata di Canale 5 sarà occupata da un reality show. Il motivo? Ballando con le Stelle. Per contrastare la programmazione del talent show di Rai 1, Mediaset ha cambiato la sua. Pertanto il 10 e 17 Dicembre tutti sintonizzati con Canale 5 per due speciali prime serate. A Mediaset temono il successo di Milly ...

