Sci alpino oggi | terza prova discesa Lake Louise | orario | startlist | programma | tv | streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ci avviciniamo ad ampi passi al momento di fare sul serio nel fine settimana di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023. Quest’, nella serata italiana viste le otto ore di differenza, vedremo la seconda ed ultimadellasulla pista denominata Men’s Olympic Downhill. La cancellazione dell’allenamento di ieri rende questa occasione quanto mai importante per gli sciatori, che dovranno studiare le linee giuste. Il primo weekend nordamericano (il prossimo vedrà il Circo Bianco spostarsi a Beaver Creek) vedrà domani la disputa dellavera e proprio, quindi sabato e domenica toccherà a due superG.il terzo allenamento sulle nevi dello Stato dell’Alberta prenderà il via alle ore 19.00 ...

