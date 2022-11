Rischiamo un' ondata di milioni di migranti L' Ue lancia l' allarme

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) «La situazione (dei, ndr) si sta davvero complicando. Il fronte Sud non è l'unico, ci sono i Balcani, vediamo cosa sta succedendo sotto il confine con la Bielorussia. Quindi la situazione non è facile. Dobbiamo essere preparati anche per una possibile nuovadidall'Ucraina». Lo ha affermato un'alta funzionaria Ue in vista del Consiglio straordinario Ue Interni. «Abbiamo 10di persone senza elettricità, il che significa senza riscaldamento con meno cinque gradi e la neve - ha spiegato la fonte - Quindi dobbiamo essere pronti. Se si spostano 10di persone, allora saranno situazioni piuttosto complicate. L'abbiamo visto in primavera e ce n'erano alcune migliaia. Ora se sono di più, e non dobbiamo dimenticarlo anche nei nostri Paesi è inverno». E intanto la ...