Globalist.it

'Questo Piano è, ed è una perdita di tempo. Non affronta la vera questione, e cioè riportare la discussione sul Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo nel solco del ..."Questo Piano è, ed è una perdita di tempo. Non affronta la vera questione, e cioè riportare la discussione sul Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo nel solco del ... “Profondamente sbagliato e una perdita di tempo”: il piano Ue sui migranti secondo Oxfam Ancora una volta l’Unione europea mette in campo vecchie idee basate sulla mera difesa delle frontiere europee, che hanno già dimostrato di non funzionare e di avere come unico esito quello di calpest ...Letizia Moratti «Credo che abbia fatto una scelta profondamente sbagliata perché non si sputa nel piatto dove si mangia». Il sindaco Beppe Sala che chiede al centrosinistra di aprire al M5s per la co ...