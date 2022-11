Perché il supercomputer Leonardo | inaugurato a Bologna | è così importante per Italia e Europa?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oggi a, nella Data Valley Emilia-Romagna, si è fatta la storia dell’e dell’. L’inaugurazione del– il quarto più potente al mondo – ha visto la presenza di Sergio Mattarella, del sindaco diMatteo Lepore, della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del presidente di Regione Stefano Bonaccini, il direttore generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia della Commissione Europea Roberto Viola. Non solo presenze istituzionali, ovviamente, ma molti dei volti e delle menti che hanno reso possibile l’accensione del secondopiù potente d’– il primo è LUMI, in Finlandia – tra cui il presidente di CINECA (consorzio che si occupa di tutto quello che serve per ...

Il" Leonardo ", fra i più potenti ed avveniristici al mondo, non è un fine ma un mezzo, non ha valore per sé ma per ciò che permette di fare. Ad illustrare ill'Italia, da oggi, ...Zuppi: "L'uomo sia al centro della tecnologia" vedi anche Meta,per il metaverso "... "Come vogliamo che sial'uomo sia sempre al centrosia l'uomo che non perda se stesso ...