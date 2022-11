Pagelle Brasile Serbia | Top e Flop del match – VOTI

(Di giovedì 24 novembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per il primo turno del girone g ai mondiali:Ledei protagonisti deltra Danimarca e Tunisia, valido per la il primo turno del girone D dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Milenkovic, Paquetà: al termine del primo tempo: RicharlisonL'articolo proviene da Calcio News 24.

Marquinhos: Alex Sandro:La Svizzera batte il Camerun e insomma mette un passo importante per la qualificazione, anche perché le altre due squadre in questo girone sonoe Serbia che si affronteranno questa sera. Una ...Finalmente il suo Brasile. La squadra allenata da Tite ha esordito questa sera al Mondiale in Qatar nella difficile sfida contro la Serbia del suo compagno di squadra Milinkovic - Savic. Il cuore di ...Debutto con vittoria per la Svizzera a Qatar 2022: la Nazionale elvetica supera l’ostacolo Camerun grazie ad un goal di Embolo ...