Mondiali | un errore escludere la Russia | magari in campo avremmo visto appelli contro la guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) di Monica Valendino Qualcuno in questi improponibilidell’immoralità si sarà accorto che la voce silenziosa dello sport è spesso più potente e penetrante di mille suoni ripetitivi che quotidianamente bollano come bene e male questo o quel paese. Spesso ipocritamente cambiando idea e facendo passare per amico coloro che fino a poco prima erano nemico, come George Orwell aveva magistralmente narrato nel suo 1984. Capita così che il silenzio durante l’inno da parte dei giocatori dell’Iran appaia come un urlo talmente penetrante che gli ayatollah di Teheran hanno iniziato a svergognare attraverso i loro media per il risultato i loro calciatori, che avranno perso sul, ma hanno fatto arrivare nel mondo una voce di dissenso che tutte le piazze fin qui sommate non sono riuscite ad eguagliare. Non è da meno la Germania che si è tappata la bocca ...