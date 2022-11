Medjugorje | Medico che ha soccorso padre Slavko in punto di morte | oggi è sacerdote

Nostrofiglio.it

Nella sua vita svolge attività di educatrice, pedagogista,, neuropsichiatra infantile, ... Il 2 agosto 2002, di passaggio per, conosce Enrico Petrillo, ventitreenne, fisioterapista. ...... quando insieme a mio padre, come teginecologo e tuo compagno nelle prime battaglie, fosti ...dove hai consegnato a Ratzinger insieme a papà il fascicolo con gli studi sui veggenti di... Aborto inaspettato. Quel bambino sarà per sempre nel mio cuore