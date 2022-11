ManUTD | titolo +25% in Borsa | capitalizzazione a 3 miliardi

Calcio e Finanza

Commenta per primo A cinque giornate dalla fine - più tutte le varie gare da recuperare - la situazione in Premier League è ancora apertissima: Manchester City e Liverpool si stanno giocando ilin un testa a testa che andrà avanti fino alla fine, ma anche in chiave Europa e zona retrocessione non c'è nulla di deciso. La 34a giornata di apre con il big match delle 13.30 tra Arsenal e ...Il Siviglia è in lotta per ildella Liga e attualmente è secondo in classifica, a quattro punti dalla capolista Real Madrid, quando mancano 16 partite alla conclusione. . mc/red 25 - Gen - 22 ... ManUTD a +25% in Borsa: capitalizzazione a 3 miliardi Continua la crescita del titolo del Manchester United in Borsa, spinto dalle voci sulla cessione del club inglese confermate ieri dalla società. In apertura a Wall Street le azioni dello United sono i ...Il titolo del Manchester United vola in Borsa dopo l’annuncio della famiglia Glazer di essere pronta a vendere il club nella Premier League inglese. Il titolo del club di Manchester ha fatto ...