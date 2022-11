LIVE Italia-Scozia 4-3 | Europei curling 2022 in DIRETTA | mano rubata degli azzurri nel settimo end

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DALLE 12.00, SEMIFINALE FEMMINILE10.03: Dopo 8 tiri sempre una stone azzurra a punto 10.01: Stone azzurra a punto dopo 5 tiri dell’ottavo end 9.56: E’! Mouat non riesce a imprimere la forza giusta alla sua stone e la bocciata sulla guardia non spariglia le carte.per la prima volta in vantaggio,agli scozzesi nell’ottavo end 9.55: La stone azzurra in appoggio a quella scozzese. Serve grande precisione di Mouat per regalare più di un punto alla9.53: Quando mancano 2 tiri al termine c’è ancora la stone azzurra a ...