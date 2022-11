La Russia sta implodendo? Il rischio caos  e la «profezia di Dwight Eisenhower» Ora Mosca vuole paralizzare il conflitto

Corriere della Sera

...non NATO cheaiutando solo a debita distanza. Ciò potrebbe costituire un pericoloso precedente e invitare all'invasione di altri alleati degli Stati Uniti. Perché l'Occidente protegge la...... la stabilità macroeconomica e il ripristino delle infrastrutture critiche distrutte dalla. ... Per la presidente Roberta Metsola 'l'Ucrainacombattendo per i valori europei. Il Parlamento ... La Russia sta implodendo E dobbiamo sperarlo o temerlo La "profezia di Eisenhower" ROMA – “Vladimir Putin e il suo governo – e non la Russia come Paese, attenzione – sono criminali, peggio di terroristi. Ma la pace va cercata a ogni costo se si sta dalla parte dell’Ucraina, e questa ...Le ultime dal conflitto Un neonato è stato ucciso in un attacco missilistico russo che ha colpito oggi, mercoledì 23 novembre, un ospedale per la maternità a Vilniansk, nel sud-est… Leggi ...