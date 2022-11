Italia-Usa oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) La sfida trae Usa sarà la terza dei quarti di finale nellediin corso a Malaga. E’ chiaro come gli azzurri e il loro capitano Filippo Volandri sperassero di arrivare in Spagna in condizioni del tutto differenti. Le assenze delle due punte di diamante Jannik Sinner e Matteo Berrettini per forza di cose rappresentano un fattore tutt’altro che marginale all’interno dell’analisi riguardante questo match. Il Lorenzo Musetti visto e ammirato negli ultimi mesi restituisce un po’ di speranza, ma dall’altro lato della rete Taylor Fritz e Frances Tiafoe sono stati anch’essi protagonisti di un salto di qualità non indifferente. Per il giovane azzurro, e presumibilmente per Lorenzo Sonego come secondo singolarista, sarà dura. E anche nel doppio gli statunitensi dovrebbero partire ...