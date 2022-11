Giulia Salemi | la trasformazione nel tempo | ha perso tantissimi chili

(Di giovedì 24 novembre 2022), ecco com’era la showgirl e influencer ai tempi della partecipazione al GF Vip. Com’è cambiata nelè ad oggi un’influencer e una showgirl e conduttrice, e recentemente ha anche presentato il suo primo programma da sola, “Salotto”, in onda su La 5 il mercoledì in seconda serata. Bella e L'articolo, lanelhaproviene da Leggilo.org.

: "La violenza sulle donne, vergognosa violazione dei diritti umani"è stata invitata a Montecitorio per affrontare il tema in vista della Giornata mondiale del prossimo 25 ...Dallo studio del Grande Fratello Vip alla Camera dei Deputati ., una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del relity show più amato dagli italiani, è intervenuta a Montecitorio per parlare di violenza sulle donne . L'influencer ha ...Salemi è stata invitata a Montecitorio per affrontare il tema in vista della Giornata mondiale del prossimo 25 novembre. L’influencer ha poi condiviso l'intervento su Instagram È « la più vergognosa v ...ROMA - "È dalla scuola e dai giovani che bisogna partire e diffondere quei valori sani che, meglio di qualsiasi legge, possono davvero tutelare le donne di oggi e di domani": lo ha detto l'influencer ...