Giaele | Micol e Nikita attratte anche dalle donne | confessione al GF Vip – VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip alcune concorrenti hanno svelato di non avere alcun problema ad avere una storia d’amore con una persona del loro stesso sesso.al GF VipDe Donà,Incorvaia ePelizon nel corso della serata, hanno confermato la possibilità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

È tempi di rivelazioni piccanti tra le 4 mura della casa del Grande Fratello , doveDe Donà, Nikita Pelizon eIncorvaia hanno ammesso di essere aperte ad una relazione gay e magari di innamorarsi di persone dello stesso sesso. Alla discussione, in un clima goliardico, ...