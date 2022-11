La Repubblica

L'unica vittima è stata il cane della coppia[…] Cultura e SpettacoliIn Primo Piano, visitabile fino al 18 settembre 2022 la mostra 'Vittorio Gassman il Centenario' Posted ..." Non stava dormendo ma era in agonia dopo un probabile incidente stradale o una brutta ... di fatto, l'animale è. La carcassa è stata poi consegnata ai veterinari della Asl 3 e sottoposta ... Genova, è morto il cinghiale ritrovato sullo zerbino di un alloggio: era stato probabilmente investito Non si era addormentato sullo zerbino come un animale domestico in attesa del suo padrone ma era semplicemente crollato, esausto, dopo essere stato investito. La storia virale sui social del cinghiale ...Risvolto tragico della vicenda dell'ungulato trovato davanti alla porta di casa di un condominio nel quartiere Quezzi ...