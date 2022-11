Furti nelle auto in sosta a Saronno | non si ferma l’escalation

VareseNoi.it

Il 10% dei detenuticarceri tedesche è stato arrestato perdi cibo e biglietti non pagati. Paul Welch Guerra (*) su Diogene Il carcere di Plötzensee a Berlino I viaggi senza pagare e il furto di cibi e ...Considerati i record negativi per cui Ravenna è in testa a tutte le classifiche perabitazioni , la scelta di risparmiare sulla luce era apparsa da subito azzardata. Peraltro la decisione ... Furti nelle abitazioni a Varano Borghi, il Comune mette in guardia i cittadini Un trend che sta spingendo sempre più gli operatori del settore a dotare la propria flotta di soluzioni telematiche efficaci nella protezione di questi beni. Sono questi i principali trend che ...I Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno denunciato per furto con destrezza una cittadina straniera di 32 anni per avere rubato, il 29 settembre scorso, un portafoglio all’interno di ...