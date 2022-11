Eurolega basket | decima giornata | programma e diretta tv

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una settimana fortemente intrisa dalle note calde ed emozionanti della competizioni migliore del Vecchio Continente dedicata ai club più forti del panorama europeo della pallacanestro. Gli appassionati del grandesaranno certamente contenti: in sette giorni, infatti, l’diha messo sui vari parquet europei la nona tornata, archiviandola, ed è già tempo di tuffarsi nella. Il torneo ha un calendario ricco e serrato e in questo giovedì si disputeranno quattro partite che vedranno come protagonista anche la nostra Olimpia Milano: i meneghini sono chiamati alla complicata sfida contro il Fenerbahce. Ecco tutto quello che c’è da sapere sule le varie dirette televisive., ...

Abbiamo molti giocatori che non hanno mai fatto l', abbiamo pagato di esperienza a questo livello. Ma dobbiamo imparare in fretta a non ripetere certi errori. La stagione è lunga, dobbiamo ...La Virtus Bologna cede all'overtime in casa del Panathinaikos 88 - 85. Finale di partita tiratissimo con la tripla di Williams, top scorer del match con 26 punti, che la decide a 20 secondi dalla fine.La diretta live di Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida valida come decima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...Olimpia Milano post Efes. Il punto più basso dell’era Messina. Attimi che richiamano a disastri del passato, alla rimessa di Mantas Kalnietis, al tiro da centrocampo di Mike James. Sono le immagini de ...