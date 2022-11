Covid Toscana | i dati del 24 novembre | salgono ancora positivi | ricoveri vicini a 500

La curva dei ricoveri segna una risalita anche in. Non ci sono criticità, ma il virus miete ancora ...Sono 2.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 novembre in, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, 420 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.941 con test rapido, sono lo 0,2% in più ...Sono 2.361 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 420 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.941 con test rapido. Il numero dei contagiati ri ...La curva dei ricoveri segna una risalita anche in Toscana. Non ci sono criticità, ma il virus miete ancora vittime ...