Consiglio Ue energia | nessun accordo ancora su price cap La Commissione fissa stoccaggio gas al 72% per l’Italia nel 2023

(Di giovedì 24 novembre 2022)disnella Ue per ilcap, ma launopari al 72% per l'Italia nelL'articolo proviene da Firenze Post.

... ovvero guidata nelle sue scelte da politiche sia trasversali che settoriali, ildi Amministrazione ha varato la Politica del Settore. Si tratta - spiega la nota - "della prima ...... affermano le fonti, 'e' quello di adottare formalmente' i due regolamenti 'durante il prossimostraordinarioche si terra' molto probabilmente il 13 dicembre, insieme a un accordo ...Come ci si aspettava, il Consiglio Energia conclusosi nella mattinata di oggi non ha prodotto una decisione sulla proposta per un tetto del gas presentata dalla Commissione europea. Il meccanismo ...Lunedì 28 è stato convocato il consiglio di amministrazione della società energetica di Verona e Vicenza Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, c ...