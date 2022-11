Champions | Roma femminile-Wolfsburg 1-1 | pari prezioso

(Di giovedì 24 novembre 2022) Finisce 1-1 la sfida dello stadio “Francioni” travalevole per la terza giornata della fase a gironi dellaLeague. Un punto assolutamenteper le giallorosse, che possono ritenersi soddisfatte per la prestazione e l’atteggiamento dimostrati contro un avversario decisamente forte. La partita si mantiene bella e intensa e viene decisa dalle due giocatrici con la maglia numero 9. Apre le danze la solita Giacinti, a segno per la terza volta consecutiva in Europa, dopo appena 3 minuti. Mezz’ora più tardi arriva il gol del pareggio delle tedesche firmato da Eva Pajor. Non mancano i momenti di difficoltà, specialmente nella ripresa. Ciò nonostante, le ragazze di Spugna resistono fino alla fine e continuano a mantenersi amerito in classifica ...

