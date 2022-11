Borsa | Europa chiude positiva | Francoforte +0 | 78%

Le Borse europee chiudono in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,78% con il Dax a 14.539 punti. Parigi registra un +0,42% con il Cac 40 a 6.707 punti. Londra è poco mossa a +0,02% con il Ftse 100 a 7.Chiusa Wall Street. Il gas risale del 4% a 123 euro . La convinzione di dover rallentare nei prossimi mesi la stretta di politica monetaria, che sembra prendere piede tra i governatori della Fed in ...Chiusa Wall Street. Il gas risale del 4% a 123 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - La convinzione di dover rallentare nei prossimi mesi la stretta di politica monetaria, che sembra ...Le Borse europee chiudono in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,78% con il Dax a 14.539 punti. Parigi registra un +0,42% con il Cac 40 a 6.707 punti. Londra è poco mossa a +0,02% con il Ftse 100 a 7.46 ...