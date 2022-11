Bambini troppo sedentari | per pediatri “più sport | meno tv e cellulari”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Rilanciare, dopo due anni di pandemia, loin età scolastica, per combattere gli effetti negativi dellaetà nei giovanissimi. Lo affermano gli esperti dell’Istituto per la salute dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù di Roma nell’ultimo magazine di ‘A scuola di salute – Il ruolo delloin etàca’ pubblicato oggi. “I due anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni in casa hanno aumentato notevolmente la diffusione dellaetà in tutte le fasce d’età, ma soprattutto in quellaca – avvertono gli specialisti -. Secondo l’Osservatorio nazionale dell’Adolescenza, tra le cause che inducono i giovani a non praticare nessunoal primo posto c’è la pigrizia e la mancanza di voglia (51%), mentre ...