Anziana sofferente psichica sfrattata | l’appello al sindaco Manfredi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Via Sedile di Porto, angolo via Mezzocannone. Qui è stato eseguito stamane, a Napoli, lo sfratto esecutivo con la forza pubblica di Giusi B., una ultrasessantenne con depressione bipolare diagnosticata: secondo gli attivisti per il diritto alla casa, “un esempio plastico e drammatico delle fragilita’ sociali dell’emergenza sfratti in citta’, con oltre diecimila notifiche esecutive nel 2022. “E’ uno di quei casi particolarmente fragili in cui abbiamo ripetutamente sollecitato una risposta dell’amministrazione comunale – afferma Alfonso De Vito degli sportelli per il diritto alla casa- ma al momento l’unica soluzione prospettata, una stanza comune del dormitorio di piazza Grande Archivio, dove le verrebbe sottratto anche il cane (unico affetto della sua vita) e’ improponibile per le sue condizioni. E pur disponendo di una piccola pensione di ...