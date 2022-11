Anci | Amazon c’è | e guarda al futuro nel segno della micromobilità

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cividate al Piano. Work hard. Have fun. Make history. Lavora duramente. Divertiti. Fai la storia: lo slogan di Jeff Bezos, lasciato come un promemoria sulle pareti del centro di distribuzionedi Cividate al Piano, riassume una silenziosa, ma testarda promessa del colosso dell’e-commerce. Promessa che risuona forte nelle parole di Gabriele Sigismondi, responsabile diItalia Logistics: “Con il successo e la rilevanza, arrivano anche grandissime responsabilità. Per questo, è fondamentale imparare a comprendere l’impatto delle nostre azioni e avere la consapevolezza di quanto esse incidano sulla comunità, al fine di poter migliorare sempre di più, giorno dopo giorno. Ecco cosa ci rende grandi: fare del bene ed essere un valore aggiunto dovunque ci troviamo. Noi disiamo qui per questo”. L’intervento di Sigismondi ...

