Amici 22 | anticipazione registrazione 24 novembre 2022 | ospiti | chi è stato eliminato | sfide di domenica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo l’eliminazione quasi inaspettata di Ascanio, il cantante messo in sfida immediata da Lorella, e di Claudia, la ballerina di Raimondo Todaro che non è riuscita a battere l’australiana Isobel, oggi verrà registrata una nuova puntata di, il talent show di Maria De Filippi. Puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda27, sempre su Canale 5 a partire dalle 16. View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale) Chi sono glidella puntata didi27, chi giudica le gare Come sempre ci saranno le gare di ballo e di canto. I ragazzi, infatti, da mesi sono al lavoro e ogni giorno si mettono alla prova: tra inediti, buste rosse ...