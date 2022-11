Alt-Finance Day 2022 | 2 | 6 miliardi di euro le risorse mobilitate dalla finanza alternativa nel secondo semestre 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un mercato che cresce, anche se meno velocemente rispetto al passato Ecco i risultati del Report presentato durante la mattinata di lavori Milano, 24 novembre– Lenei primi sei mesi deldal mercato dellaal credito bancario per le PMI, sono state pari a 2,6di(+32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), un ottimo risultato se si considerano i 4,5dimobilitati nel 2021 e i 3,2didel 2020. Una crescita che ha interessato in particolare gli strumenti di debito (direct lending e minibond) a scapito dell’equity che ha registrato maggiori ...

Head of alternative Cassa Depositi e Prestiti; - uno dedicato a ESG e finanza sostenibile, moderato da Sergio Luciano, Direttore del magazine Economy, media partner dell'Day. L'invoice trading è lo strumento più utilizzato dalle PMI con una cessione delle fatture per un importo di € 688,4 milioni negli ultimi 12 mesi. A fine giugno 2022 sono 179 le società quotate. L'Alt-Finance Day è la giornata dedicata alla Finanza Alternativa, organizzata da Innexta in collaborazione con School of Management – Politecnico Milano, Camera di commercio di Milano Monza Brianza.