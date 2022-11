Zona Cesarini al 120esimo? Il Mondiale più lungo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ai giocatori sauditi non pareva vero. “Ma quanto manca?”. Battere l’Argentina ai Mondiali era quasi impensabile. Per farlo ci sono voluti 14 minuti oltre il 90esimo. 21 in più in totale, contando i 7 al termine del primo tempo. È Qatar 2022, signori. La Coppa del mondo più discussa e costosa di sempre (220 miliardi di dollari, stima Forbes). Come minimo, doveva essere anche la più. Già la partita inaugurale, fra i padroni di casa e l’Ecuador, aveva fatto intravedere il trend: 12 minuti di recupero complessivi. Poi il record di Inghilterra-Iran (29, ma 11 dovuti al delicato infortunio del portiere Beiranvand). A seguire, 14 in Senegal-Olanda, 15 in Stati Uniti-Galles, 12 in Danimarca-Tunisia. Dopo sei incontri, si registrano in media 17,2 minuti extra a gara. Una dilatazione mai vista. Eppure prevista. In primavera, il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, ...

Oltre 25 minuti tra Inghilterra e Iran, 11 nel match tra Senegal e Olanda e 13 in Stati Uniti - Galles: a far discutere, in queste prime partite del Mondiale in Qatar, non sono