Wired Trends 2023 | ecco gli appuntamenti e i protagonisti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Gli interventi disi terranno in presenza dal 29 novembre al 1 dicembre 2022 al Luiss Hub, in via Massimo D’Azeglio, Milano. L'ingresso è gratuito e per partecipare è necessario iscriversi sul sito. Nelle tre giornate si parlerà di mobilità, fashion, food, sostenibilità e transizione digitale

Wired Italia

Dopo due edizioni in streaming a causa della pandemia, torna finalmente in presenza2023 , l appuntamento diItalia sulle tendenze e le previsioni dell anno che verrà . Il palinsesto è consultabile sul sito dedicato , dove ci si può anche iscrivere per partecipare .Tre giorni, cinque appuntamenti, un coro di voci esperte pronte a dibattere delle sfide del futuro . Torna a Milano2023 , il tradizionale appuntamento didedicato alle tendenze dell anno che verrà . La presentazione di2023 Il 2022 avrebbe dovuto essere l'anno della definitiva ... Wired Trends 2023, di cosa parleremo all'appuntamento di Wired sulle tendenze dell'anno che verrà Torna la nuova edizione di Wired Trends 2023, il progetto di Wired Italia in collaborazione con Ipsos, che ha l'obiettivo di raccontare le tendenze dell’innovazione che caratterizzeranno il prossimo a ...Final Report will add the analysis of the impact of Russia-Ukraine War and COVID-19 on this industry. "Doorbell ...