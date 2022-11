Ucraina | massicci bombardamenti su Kiev e Odessa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Uno attacco russo è stato lanciato versoe l’intera regione. L’allarme è stato dato dal capo dell’amministrazione statale regionale della Capitale, Oleksiy Kuleba, che ha pregato i cittadini di scendere nei rifugi. Nuovo attacco russo sulla Capitale. Missili anche sue Dnipropetrovsk. Mancano energia e acqua in molte zone “Non ignorate il segnale di allarme aereo. C’è una minaccia di lancio di razzi nella regione. Rimanete in rifugi e luoghi sicuri”, ha detto Kuleba. Missili russi sono stati lanciati – secondo i media ucraini – anche controe Dnipropetrovsk. A, secondo quanto ha riferito il Guardian, almeno tre persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in seguito al nuovo attacco missilistico ...

blackout, intanto, si sono registrati anche in molte regioni della Moldavia , inclusa la capitale Chisinau. Il motivo è sempre lo stesso: i bombardamenti russi in