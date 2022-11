Terra Amara anticipazioni | una terribile scoperta

Nuovo appuntamento oggi mercoledì 23 novembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna un incidente costringe Demir in fin di vita, e mette in crisi le convinzioni di Zuleyha. Fekeli escogita un piano ingegnoso per non perdere la fiducia di Yilmaz. ...Un nuovo dolore sconvolgerà Züleyha Altun (Hilal Altnbilek) nelle prossime puntate italiane di. Appena tenterà di ribellarsi al dispotico marito Demir Yaman (Murat Ünalm), la nostra protagonista dovrà fare a meno del piccolo Adnan . Una svolta che la farà sprofondare in una crisi ...Terra amara, spoiler: Sait impedirà a Demir di distruggere l’aranceto di Yilmaz Hunkar Yaman, nel corso dei prossimi episodi di Terra amara, ...Terra Amara Anticipazioni Settimanali dal 21 al 26 novembre riassunto e trama delle puntate della soap opera telenovela ...