Superlega | che attacco ad Agnelli | “Il calcio è malato anche grazie a lui”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’ex Inter e Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, attraverso un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, si è espresso duramente sulla. Infatti, il giudizio dell’ex attaccante sull’eventuale competizione è tutt’altro che positivo: “Lacome mossa della disperazione? Sì, non c’è nessun’altra motivazione. Lo dimostrail modo dilettantistico in cui l’hanno presentata”. Rummenigge, dunque, boccia completamente la, criticandole modalità di comunicazione adottate dai club fondatori.Successivamente, si soffermasulla figura di Andreain relazione alla proposta della nuova competizione: “Non ho capito perché ...

ivolleymagazine

Però non critico i critici, la questione è complicata, ed è giustoognuno abbia la sua visione'.- 'Mossa della disperazione Sì, non c'è nessun'altra motivazione. E anche il modo ...L'ex centravanti dell'Inter, figura chiave a livello dirigenziale del Bayern Monaco , in un'intervista concessa al Corriere della Sera si è scagliato nuovamente contro il progettola ... Pallavolo SuperLega – Damiano Catania: “Perugia una sfida che si aspetta tutto l’anno, proveremo ad impensierirla) Il presidente dell’ ECA ed ex attaccante di Inter e Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge è tornato sul tema della Superlega. Ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera anche sul comportam ...In inverno gli orari delle partite mondiali sono incompatibili con chi studia e pratica attività: la passione svanisce ...