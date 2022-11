Supercoppa Italiana 2022 2023 | Milan-Inter a Riyadh il 18 gennaio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Lega Serie A ha ufficializzato dove e quando si giocherà lasi sfideranno mercoledì 18alle ore 20 italiane, scendendo in campo a(Arabia Saudita). Il match che assegna il trofeo, con EASPORTS come title sponsor, sarà tramesso in diretta tv su Canale 5. IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A SportFace.