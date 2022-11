Siria | colonnello delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ucciso da una bomba a Damasco | «Sono stati elementi del regime sionista»

Agenzia ANSA

Un attentato dinamitardo nei pressi di Damasco ha ucciso oggi un colonnello delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Lo hanno annunciato i media locali, secondo cui il consigliere militare delle Guardie Rivoluzionarie in Siria, Davoud Jafari, è stato vittima di un attentato ordito da "elementi del terrorismo".