Serbia | Kostic in dubbio per il Brasile

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Filip, esterno sinistro della Juventus, è inper l’esordio dellacontro ilal Mondiale Non è al meglio Filip, esterno della Juventus. Il serbo rischia di saltare l’esordio del Mondiale in Qatar contro il. A confermarlo è stato proprio il CT Dragan Stojkovic in conferenza stampa. PAROLE – «è sotto un grosso punto interrogativo, è infortunato dall’ultima partita della Juventus. Sente un infortunio muscolare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

