Selvaggia Lucarelli | adesso basta I Parla lei

Anna Pettinelli da Mara Venier a Domenica In ha detto cheavrebbe un po' di colpa per l'eliminazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le Stelle.'A me è ...Leggi anche > Ballando, Carolyn Smith confessa su: 'A volte devo respirare per evitare di litigarci' Il caso Remigi Sul caso Remigi poi aggiunge: 'Jessica Morlacchi ha fatto bene ...Un lutto ha stravolto il cast di Ballando con le stelle, tanto che si è ritenuto necessario fare l'annuncio ufficiale al pubblico.Enrico Montesano torna o non torna a Ballando con le Stelle L’attore, che aveva indossato una maglietta con il simbolo della Decima Mas, e la scritta Memento audere semper, durante le prove con la pa ...