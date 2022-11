Roberto Baggio protagonista a Vite su Sky TG24 (e su Sky Sport)

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Èildel nuovo ciclo di “- L’arte del possibile”, in onda su Skymercoledì 23 novembre alle 20:45 e su SkyUno alle 22.00. Il 'divin codino' si racconta a Giuseppe De Bellis in una location d’eccezione, l’aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome e, tra ricordi, speranze e aneddoti, scatta una fotografia della sua vita...

Commenta per primo Intervistato da Sky , l'ex calciatore,, parla dei suoi tempi e delle difficoltà incontrate per l'integralismo di Arrigo Sacchi e dei suoi 'seguaci'. LA RIVOLUZIONE DI SACCHI - 'Aveva creato questa scuola e tutti seguivano ...Il Divin Codino si racconta a SkyTg24 a Giuseppe De Bellis , in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome. Èil protagonista del nuovo ciclo di 'Vite - L'arte del possibile', in onda mercoledì 23 novembre alle 20:45 e su Sky Sport Uno alle 22.45. Tra ricordi, speranze e aneddoti,scatta ...È Roberto Baggio il protagonista del nuovo ciclo di “Vite - L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 mercoledì 23 novembre alle 20:45 e su Sky Sport Uno alle 22.00. Il 'divin codino' si racconta a ...Intervistato da Sky, l'ex calciatore, Roberto Baggio, parla dei suoi tempi e delle difficoltà incontrate per l'integralismo di Arrigo Sacchi e dei suoi "seguaci". LA RIVOLUZIONE DI SACCHI - "Aveva cre ...