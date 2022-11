Re Carlo sconvolto | 60 morti in pochissimo tempo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Resarebbe devastato dopo aver appreso la notizia secondo cui un terzo dei cigni di proprietà della Corona è stato spazzato via da un virus killer. Pare, infatti, che l’influenza aviaria abbia già causato la morte di un numero ingente di esemplari, per i quali non c’è stato nulla da fare. Molti dei cigni che popolano il castello di Windsor sarebbero già. Il Mirror riporta che il Sovrano sarebbe “profondamente turbato” dall’accaduto. In questi giorni gli operatori dell’ente di beneficenza Swan hanno lavorato duramente per ripescare dalle acque le decine e decine di corpi galleggianti. Mentre la pandemia non sembra vicina alla fine, gli incaricati hanno già raccolto oltre 60 uccelli dalle acque del Tamigi. AnsaMa quanto è accaduto negli ultimi sei giorni è solo l’ultimo stadio di una situazione che continua a degenerare. Lo scorso febbraio, ...