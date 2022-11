Firenze Post

19.57 Putin:Ue blocca fertilizzanti ai poveri Il presidente russo Putin ha definito "totalmente inaccettabile" il blocco neidi fertilizzanti russi destinati ai Paesi più poveri. "I leader di diversi Paesi africani mi hanno contattato direttamente perché non capiscono cosa sta succedendo". Per Mosca, sono ...Tentativi " maldestri - di chiudere ie di bloccare gli sbarchi di migranti tratti in salvo ... dal momento che, in ragione della maggiore o minore disciplina fiscale vigente nei Paesi, ... Porti europei e italiani. Crescono i timori per la penetrazione cinese. Ma la Ue non se ne cura "Questi sono i pilastri su cui vogliamo costruire un sistema portuale più robusto e ben integrato - continua Signorini - con l'industria e i mercati italiani ed europei, dove gli operatori possono ...Su alcuni mass media sono state sottolineate le recenti preoccupazioni per l'influenza cinese sulle imprese e infrastrutture europee, che si sono riaccese nelle scorse settimane dopo due episodi che h ...