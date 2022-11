Partenza sprint per le Furie Rosse | Spagna-Costa Rica 7-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Esordioper la. La squadra di Luis Enrique ha vinto 7-0 contro la: al festival del gol hanno partecipato Ferran Torres (doppietta), Dani Olmo, Asensio, Gavi, Soler e Morata. Gara a senso unico dominata dagli spagnoli: iricensi sono stati praticamente spazzati via dalle “” sin dai primi minuti di gioco. Il Mondiale della selezione ibeinizia dunque con tre punti fondamentali, visto anche il ko della Germania (inserita in questo girone E dei Mondiali): i tedeschi, dopo la sconfitta contro il Giappone, non possono più sbagliare nel big match che si giocherà domenica all'Al Bayt Stadium di Al Khor. La, invece, si giocherà la permanenza nella ...