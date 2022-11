Pagelle TV della Settimana 14-20 11 2022 Ecco i promossi e i bocciati

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cristiano Malgioglio9 a Tale e Quale Show. Lo show di Carlo Conti chiude in crescendo raggiungendo picchi che non vedeva da tempo (4.780.000 spettatori e il 28.7% per il torneo) e proseguendo lungo il percorso di “rinascita pop” iniziato con l’arrivo di Cristiano Malgioglio in giuria. 8 a Marco Mingardi, vincitore di Tú sí que vales. Il cantante e imitatore trionfa nel sabato sera di Canale 5 con il 39% delle preferenze staccando il secondo classificato, il mentalista James al 27%. Con la sua vittoria si chiude un’edizione che è l’ennesima conferma di successo per il programma. 7 a Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin svela la nuova vita, senza il velo, di Cristina Scuccia. Notizia “shock”finora rimasta segreta. Ci si chiede quale progetto ci sia ora per l’ex suora visto che a curare la comunicazione ...

Le probabili formazioni di Galles - Iran, matchseconda giornatafase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 . Si gioca venerdì 25 novembre alle 11:00 con diretta ... le, le parole dei ...I PEGGIORI Kramaric: per niente incisivo, non partecipa mai attivamente ad alcuna offensivasua nazionale, che infatti fatica a creare occasioni. Ed essendo la punta, questo è sicuramente un ...Oroscopo per la giornata di giovedì 24 novembre 2022 e le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali: Gemelli e Scorpione voto 7 ...Altro colpo di scena di inizio giornata in Qatar, la Croazia in grandissima difficoltà non riesce a colpire il Marocco, ecco tutti i dettagli ...