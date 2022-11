Oroscopo giornaliero | 23 novembre 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La luna in Scorpione crea una connessione armoniosa con Nettuno in Pesci alle 3:03 del mattino, ispirando la nostra immaginazione e incoraggiandoci a esplorare le nostre fantasie. Mentre la luna si mescola con Plutone in Capricorno alle 9:28, creando un’atmosfera trasformativa, e l’umore è aperto e generoso mentre la luna si collega con Giove in

... Euronumeri: Montepremi: 26.000.000 euro Come si gioca Eurojackpot è il primo gioco a ...18 Novembre Attualità L'Art Car di Warhol presa di mira a Milano dagli attivisti 18 Novembre...Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 11 novembre 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circaPaolo Fox, ...Oroscopo 23 novembre 2022: ecco l'oroscopo secondo le previsioni dell'astrologo Branko. Cosa prevedono le stelleUtilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...