Napoli | in via San Gregorio Armeno le luminarie restano spente per il caro-bollette | “Così non sembrerà Natale”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Quest’anno, con molta probabilità, ledinon saranno accese a San, famosa via del centro storico didove ogni anno si ripete la fiera di presepi. Nel video, lo sfogo di alcuni artigiani: “si perde l’atmosfera, non sembra neanche di vivere la vigilia di”. Il titolare della bottega Di Virgilio: “energia? Per il momento paghiamo lesennà ci staccano la corrente, lavoriamo per pagare le…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

