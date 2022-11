Mondiali | B Fernandes | nessuna lite con Ronaldo | scherzavamo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Non ho reagito male a Cristiano, stavamo scherzando". Alla vigilia della prima del Portogallo al Mondiale, contro il Ghana, Brunoe' costretto a tornare sul rapporto con l'ormai ex ...

"Per Cristiano era importante sapere del suo futuro - aggiunge Bruno- ma, ovviamente, non ne abbiamo parlato. La sua è stata una decisione del tutto personale, che riguarda soltanto lui e ...Un solo precedente tra le due Nazionali che risale al 26 giugno 2014 quando aibrasiliani, ... Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno; Bernardo ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Non ne abbiamo parlato". Lo ha detto Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio ai Mondiali in Qatar, a proposito dell'addio di Cristiano ...