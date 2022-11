Milan | Gazzetta | “Pista Aouar caldissima”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022)- Ilritornerà nelle prossime giornate ad allenarsi, per poi partire verso la tournèe Americana che vedrà i Rossoneri impegnati nelle amichevoli contro Arsenal e Liverpool. Illavora attivamente sul Calciomercato in entrata, seguendo molti obiettivi e pupilli dell’agendina di Maldini che punta molti giovani, ma per ritrovare la via dello Scudetto ci sono anche profili con esperienza. Uno di questi è Houssem, il Francese è in uscita dal Lione, squadra che l’ha lanciato e dove si è messo in mostra, nonostante si sia perso nelle ultime stagioni. Di seguito, ecco le parole dellasulla trattativa: “L’affare si può fare in estate (è in scadenza, ndr), ma può andare in porto anche prima: in via Aldo Rossi possono giocare di anticipo e bruciare la ...