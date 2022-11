Meteo | due giorni di tregua ' Ma venerdì torna la pioggia' - Meteo - lanazione it

Sky Tg24

Se l'Italia meridionale ed il Lazio saranno interessate da un nuovo vero e proprio ciclone, in Toscana le previsioni sono migliori. Lamma: 'Il peggioramento ci sarà, ma molto ......delle condizioniavverse. Gli scali previsti a Palermo e La Valletta sono stati sostituiti con il pernottamento a Messina. Viene precisato che le escursioni Msc prenotate in anticipo per i... Meteo, dopo il violento maltempo due giorni di tregua: da venerdì nuova allerta Il leader di Confindustria boccai la legge di bilancio del governo Meloni. Le opposizioni pronte alle barricate. Provenzano, vice segretario del ...Se l’Italia meridionale ed il Lazio saranno interessate da un nuovo vero e proprio ciclone, in Toscana le previsioni sono migliori. Lamma: "Il peggioramento ci sarà, ma molto contenuto” ...