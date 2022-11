La manovra tra senso di responsabilità e cautela Ma… Scrive Scandizzo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ladel nuovo governo sembra configurarsi come un esercizio minimalista, di cui va apprezzata lae ildi. Tuttavia, nel tentativo di usare la coperta corta per coprire esigenze reali e promesse elettorali, e pur rivelando una certa ansia rispetto alla sostenibilità dei conti pubblici e alla tenuta sociale, essa non sembra porsi obiettivi espliciti di efficienza economica e di giustizia sociale. Interpretandone i messaggi espliciti ed impliciti, latuttavia sembra proporsi tre ragionevoli obiettivi: mitigare l’inflazione già rampante e la recessione forse in arrivo (attenuandone le cause); favorire l’adattamento dell’economia all’incremento dei costi e alla contrazione della domanda; proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, la ...