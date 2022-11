Judy Garland | la vera storia di una diva tormentata

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il filmè l’intenso biopic , in cui una Renée Zellweger si cala nei panni scomodissimi di unae fragile, raccontando la difficile vita diNel film, una irriconoscibile Renée Zellweger si cala nei panni scomodi di, incarnando il talento, ma sopratutto i tormenti , di una delle più brillanti stelle della golden age di Hollywood. Una stella che ha vissuto di grande luce, ma anche di immenso buio. Ed è proprio il suo buio che il filmsi sforza di raccontare, partendo dall’ultimo, difficilissimo, scorcio di vita della, ma legandolo con continui flashback ai giorni in cui la fidanzatina d’america incantava, giovanissima, tutto il mondo, assicurando ...

Si parte da un film del 1932, A che prezzo Hollywood (What price Hollywood), per arrivare poi agli omonimi film del 1937, del 1954 (quello con) e del 1976 Judy Garland innamorata a New York - Daniele Cassandro Ma proprio in quei giorni di gloria va cercata la radice dell'infelicità e delle fragilità che segnarono la tormentata esistenza di Judy Garland, fino al triste finale per overdose. È il 22 giugno del ...Judy racconta gli ultimi mesi di vita di Judy Garland, un'artista sopraffina ma autodistruttiva. Ma quanto c'è di vero nel film con Renée Zellweger