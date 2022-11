Jenna Ortega | vita privata e carriera dell’attrice prodigio che interpreta Mercoledì

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 23 novembre 2022) SERIE TV.è un’attrice americana e da oggi possiamo vederla nella serie tv Netflixdi Tim Burton. Ha soli 17 anni ed è già apparsa in numerosi film e serie TV e ha vinto prestigiosi premi. L’attrice ha trascorso quasi metà della suasul set! La ricca esperienza e il vivido talento recitativo garantiscono all’attrice ruoli diversi e complessi all’orizzonte. “Addams” arriva su Netflix, Tim Burton: “Io come lei, ecco perché…”nasce in una grande famiglia e, infatti è la quarta di sei fratelli. La sua origine etnica è mista: i suoi genitori sono di origini messicane e portoricane. Lainizia a recitare all’età di sei anni. ...